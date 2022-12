Les deux réveillons ne se fêteront pas dans le noir

Sauf que là, les Communes informent désormais leurs citoyens que l’éclairage public sera maintenu lors des deux réveillons, les nuits du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier. "C’est une proposition faite par ORES, explique Patrick Lecerf, le bourgmestre de Hamoir. Ce seront les membres du personnel d’ORES qui feront les manœuvres gratuitement. C’est compris dans le service." Ça ne coûtera donc rien aux Communes concernées. Pourquoi décider de remettre l’éclairage public en ces nuits de réveillon ? "C’est pour des raisons évidentes de sécurité. Au réveillon, beaucoup de personnes reviennent chez elles alors qu’il est passé minuit. Éclairer, c’est mieux."

Les communes condrusiennes sont passées à l’absence d’éclairage depuis quelques semaines déjà. Hamoir et Ferrières étaient dans les premières. "Chez nous, c’était simple car les deux communes sont sur un réseau simple, la manœuvre à effectuer est simple. Ce ne sont pas des réseaux entremêlés." Et depuis que ces communes sont dans le noir la nuit, "ça se passe bien. On n’a eu aucun retour de la police. En plein hiver, les gens ne se baladent pas ou ne sortent pas leur chien pendant la nuit. Et les voleurs ne sortent pas non plus". Et même en termes de vitesse, "il est prouvé que les automobilistes roulent moins vite. Tout cela, c’est donc un faux débat."