Marcel Corman illumine le cœur du village avec ses décorations de Noël

Et il y avait effectivement de quoi être admiratif. Sur la façade, les guirlandes se promènent entre les pères Noël, les bonhommes de Neige, les ours polaires et les cerfs. "Ça, tu n’en trouveras pas d’autres en Belgique, explique-t-il en désignant un père Noël gonflable. C’est ma petite-fille qui me l’a ramené des États-Unis." Même commentaire pour une planche représentant Dingo, un personnage de dessin animé. Et quant aux autres pièces, il s’est investi pour les trouver. "Je vais souvent dans des brocantes et je cherche des décorations. Mais je vais aussi dans des magasins. Les cerfs, je les ai achetés chez Trafic."

Et c’est ainsi, qu’année après année, Marcel a amélioré la décoration de sa maison. "C’est quelque chose que j’aime beaucoup faire. Avant de décorer ma maison, je garnissais la façade de mon hôtel (NDLR: il était le patron de l’Hostellerie de la Poste, située dans le centre de Hamoir). "

Quatre jours de travail

Si Rome ne s’est pas faite en un jour, il en va de même pour la décoration de Noël de la maison de Marcel. "On a travaillé dessus pendant quatre jours. On a eu fini ce matin." "On", c’est Marcel et Ludovic, un jeune de la Commune. "Il m’a aidé gratuitement." Mais pour Marcel, pas question pour autant de laisser Ludovic travailler tout seul. "Je suis monté moi-même à l’échelle. On a hissé les cerfs avec une sangle", conclut Marcel Corman, heureux de sa réalisation.

En passant devant la maison de Marcel, les automobilistes ralentissent et, eux aussi, admirent son travail…