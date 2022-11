Au début de sa carrière, Rony a dû faire un choix: la journée, il était prof de gym au collège Saint-Barthélémy et, le soir, il travaillait à la cafétéria du village sportif au Sart Tilman. "Quand Alain Darcis m’a proposé d’être responsable horeca du village sportif du Sart Tilman, n’étant pas nommé à Saint-Barthélemy, je n’ai pas hésité une seconde", confie-t-il. Rony continue alors dans cette voie et, en 2002, apprenant qu’on cherche un gérant pour la cafétéria hamoirienne, il pose ses valises à Hamoir. "Pour les manifestations, je travaille en accord avec la Commune et le bourgmestre, Patrick Lecerf, cela facilite la vie. Si je suis toujours là après 20 ans, c’est aussi grâce à cette bonne entente."

Le gérant revient sur le succès de "sa" cafétéria. "La clé, c’est d’être content d’être là, de pouvoir parler avec les clients. J’aime converser avec toutes les générations et je n’ai d’a priori sur personne. J’ai conscience de travailler dans un milieu favorisé car les clients viennent pour s’amuser ou pratiquer du sport." Rony Jacobs aime son travail, car il est varié, et il a le bonheur de pouvoir assumer toutes les tâches horeca. Il veille également à ce que les prix restent abordables. "C’est important que les clients puissent continuer à s’offrir une bière ou un verre de vin, pour faire la fête."

À refaire, il choisirait la même vie mais ne nie pas les difficultés. "Le métier n’est pas idéal pour la vie de famille. La présence du gérant le week-end est nécessaire, pourtant, des fois, j’aimerais assister à des événements culturels et sportifs à l’extérieur…"