Des conséquences pour les Communes ?

Il n’a d’ailleurs pas l’impression pas que la mise en place de telles mesures soit réaliste. "L’impact social risque d’être important. Si on multiplie les mesures de ce type, les gens vont finir par se suicider."

Les Communes vont aussi se retrouver difficulté

Outre l’impact direct sur les personnes, Patrick Lecerf voit aussi les retombées négatives que l’interdiction des véhicules les plus polluants pourrait avoir sur les Communes. "Si des gens, qui habitent à Houte-Si-Plou ou à Burnontige (NDLR: un hameau de Ferrières), se retrouvent sans voiture, ils vont mourir. Tout simplement parce qu’ils ne pourront même plus aller acheter du pain." Il craint donc que certains habitants d’Ouffet, Anthisnes et Ferrières déménagent à Hamoir, là où il y a une gare et plus de facilités pour ceux qui n’ont pas de voiture. "Ces mesures vont aggraver un problème qui existe déjà. Il suffit de prendre la carte des RIS (NDLR: Revenus d’Intégration Sociale émargeant au CPAS) pour se rendre compte que les personnes les plus démunies se concentrent autour des cours d’eau. En privant davantage de personnes de voiture, on va aggraver cette concentration." Ce qui entraînerait des conséquences directes sur les finances communales. "Les dépenses de notre CPAS sont déjà deux fois plus importantes que celles des communes voisines. Peut-être que demain, ce sera le triple."