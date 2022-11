Le service de transport Mobilok cherche des bénévoles

Mobilok est une ASBL qui s’occupe de transport adapté pour personnes à mobilité réduite dans la région d’Ourthe-Amblève depuis 2015. Le service repose uniquement sur l’engagement de bénévoles, qui conduisent les personnes à mobilité réduite vers des lieux de soin, des visites en famille ou des amis. Pour le suivi et l’efficacité du service, l’équipe recherche plusieurs chauffeurs bénévoles. " Nous avons dix chauffeurs actuellement mais pour couvrir toutes les tranches horaires, il nous faudrait encore au moins une ou deux personnes , indique le secrétaire. Car le service est prévu 7 jours/7. Nous avons trois véhicules qui tournent tous les jours mais, parfois, un reste au garage faute de bénévoles. Or, les demandes sont sans cesse plus nombreuses. " Le service dessert 14 communes dont Anthisnes, Clavier, Comblain, Esneux, Hamoir, Ferrières et Ouffet. Le profil recherché ? Une personne qui aime le contact, qui a de l’empathie, qui a envie d’offrir du temps au service des autres. L’idée, c’est que chacun donne le temps qu’il veut donner: quelques heures, une partie de la journée ou un jour entier. Et les retours en termes humains sont importants. " Ce sont des échanges, on crée du lien. Et on n’imagine pas le bien qu’on fait à ces personnes qui peuvent sortir, voir des gens. Pour certains, une sortie avec Mobilok, ça vaut un petit médicament, un booster. " Intéressé ? 0465/21 38 02.