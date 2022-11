Gilkinet rassure: pas de fermeture de la ligne 43

Dans nos colonnes, mercredi, nous relations les craintes de la CGSP Cheminots sur l’éventuelle fermeture d’une vingtaine de lignes de trains en Belgique, faute de moyens pour les entretenir ou les moderniser. Parmi elles, les lignes 42 (Rivage-Gouvy, qui passe par Aywaille) et 43 (Liège-Marloie qui passe par Comblain-la-Tour, Hamoir et Sy). La sortie médiatique avait surpris le bourgmestre hamoirien, Patrick Lecerf, qualifiant l’information " d’alarmisme déplacé " et a aussi fait réagir le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, qui parle d’inquiétudes " absolument infondées " . " Il n’y a pas de sous-financement. Il n’y a jamais eu autant de moyens pour le rail . Il y a des engagements (de la part du gouvernement fédéral) qui sont très clairs pour les dix ans à venir. Il n’y a pas de projet de fermeture de lignes, bien au contraire. "