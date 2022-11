Il n’y aura pas d’écran géant en extérieur pour suivre les Diables rouges

Le principal argument avancé quant à l’annulation des diffusions sur les écrans géants est avant tout d’ordre financier. Pour justifier l’absence de manifestations publiques dans sa ville, le bourgmestre de Hannut n’y va pas par quatre chemins. "Dès l’annonce de la programmation du Mondial en hiver, on savait qu’il y aurait un problème de rentabilité, explique Manu Douette. Installer un écran géant en novembre pose plus de problèmes qu’en juin. Ça demande une infrastructure bien différente. Il faut un chapiteau et du chauffage pour préserver les gens du mauvais temps. En pleine crise énergétique, ça demande beaucoup de frais pour un événement qui n’est pas certain d’être rentable. Si la Coupe du monde se déroulait à une date habituelle, c’est évident qu’on aurait pris la peine d’installer un écran géant mais, en hiver, le coût d’une telle opération est multiplié par trois. C’est beaucoup trop."

Même son de cloche du côté de l’Étoile de Faimes. Le président du club de foot a finalement laissé de côté son projet de diffuser les matchs dans un hall agricole de 1 000 m2. "Le jeu n’en vaut pas la chandelle, embraye Nico Rombouts. On s’est rendu compte que c’était trop risqué, que les gens n’allaient sans doute pas nous suivre. Il faut dire que la Coupe du monde tombe à un mauvais moment pour tout le monde. Deux matchs de poule sur trois se jouent en pleine après-midi et au milieu de la semaine. On n’est pas en période de vacances, la plupart des gens travaillent. On a finalement opté pour une organisation privée entre amis et membres du club."

L’horeca, le grand bénéficiaire

Mais pas de panique, le monde de l’horeca ouvre ses portes aux supporters de foot dans une ambiance plus cosy mais tout aussi festive. Une aubaine pour un milieu frappé de plein fouet par la crise énergétique. Comme pour les précédentes éditions, la Commune de Hamoir opte pour une organisation simple et donne rendez-vous à ses citoyens à la buvette du hall omnisports. Un choix renforcé par la période à laquelle tombe le Mondial, comme le confie Patrick Lecerf. "Il n’y aura pas de fanfaronnade, explique le bourgmestre de Hamoir. Tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus. En temps normal, la cafétéria du hall peut accueillir entre 200 et 300 personnes. Vu que la période s’y prête moins, on se doute qu’on aura moins de monde. On célébrera les Diables rouges en plus petit comité que les autres années mais ça va rester un événement festif." Finis donc les grands rassemblements de fans réunis sur une grande place devant un écran géant. Mais que les supporters belges se rassurent, les bars sont là et les attendent à bras ouverts. La fête ne fait que commencer. Une belle opportunité pour l’horeca qui doit faire face depuis plusieurs mois à une conjoncture actuelle des plus hostiles. "Nos cafetiers ont bien besoin d’un petit coup de pouce, déplore Manu Douette. L’horeca a été touché de plein fouet par la crise énergétique. C’est le moment de penser à eux et de leur donner un coup de main. J’invite les gens à aller voir les matchs dans des bars."