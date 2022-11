La Belle Brocante de Hamoir ne se déroulera plus que sur une journée en 2023

Au hall omnisports de Hamoir, ces samedi et dimanche, se déroulait la 22e édition de la "Belle Brocante et Collections". Comme chaque année, Michel Flamaxhe, conseiller communal, et collectionneur hétéroclite, y tenait un stand: "Pour l’occasion, je sors de mon garage la vaisselle reçue de mes parents et grands-parents, mais ma passion, ce sont les affiches publicitaires des années 50 à 60. J’expose aussi les cartes postales de la région, gadgets, pins, et objets insolites. Cette année, j’ai même pu dépanner le bourgmestre Patrick Lecerf qui cherchait un ruban de cérémonie destiné à être coupé pour l’inauguration de la piscine Saint Roch."