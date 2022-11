Ils disent « Non » au projet de trois éoliennes: « Cette région vit principalement du tourisme »

Les courriers font suite à la réunion du 19 octobre, organisée par Luminus. "Le délai étant très court pour répondre, et de plus en période de vacances, nous avons proposé notre aide aux villageois pour la rédaction des lettres. Il y a eu un manque de communication quant à l’initiation de ce projet de grande ampleur, qui impacte la commune de Hamoir mais surtout Ferrières et ses environs. La publicité pour la réunion d’information s’est seulement faite sur des panneaux en bois affichés dans les villages."

Le coordinateur enchaîne: "Le territoire choisi pour les éoliennes est une crête située à 350 mètres d’altitude, avec vue sur Marche et sur Liège. Si des éoliennes sont installées là, elles se verront de très loin. Or, la région vit essentiellement du tourisme. Nous sommes à la porte des Ardennes avec de magnifiques forêts. La valeur importante de la région, ce sont les espaces verts. Si le projet aboutit, tout ce patrimoine naturel va être dénaturé. L’écologie, c’est aussi les paysages et le respect du cadre de vie des gens. J’espère un retour au bon sens."