Éoliennes: les riverains prêts à aller plus loin

Ces éoliennes auront une hauteur de 180 à 200 mètres, pales comprises, et pourront couvrir les besoins en électricité de 8500 familles. Ces performances, les opposants au projet ne les contestent pas. Mais c’est bien son impact environnemental que la centaine de membres de l’association montre du doigt, le "coup de poing que ces trois éoliennes vont représenter, explique Joël Matthys. C’est une agression complète. L’écologie doit inclure le respect du paysage. Là, on veut nous imposer ces monstrueuses machines sur deux terrains dédiés à l’industriel, où il y a une exploitation forestière."

Prêts à aller plus loin

Et aujourd’hui, l’opposition s’organise. "Je veux aider les gens. Luminus a beaucoup de moyens. C’est peut-être le pot de terre contre le pot de fer mais je suis persévérant." Et depuis la réunion, les citoyens battent le rappel car ils ont jusqu’au 5 novembre pour donner leur avis. Si Luminus persiste, ils sont prêts à réagir à la demande de permis d’urbanisme qui sera alors introduite dans quelques mois. "Et si cela ne va pas, on poursuivra. Il y a des recours possibles, quitte à payer un avocat. On est plus de 100 ménages. Ensemble, on aura les moyens d’ailler plus loin."