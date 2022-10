Tout le cœur de Hamoir est passé en zone 30 mercredi

L’objectif est de sécuriser le centre de Hamoir, notamment pour les nombreux piétons qui y transitent. Et c’est la Commune qui a été l’instigatrice du projet, même si c’est le SPW qui est à la manœuvre. "C’est nous qui avons sollicité la réflexion, au départ pour la rue du Pont, suite à une demande de riverains, indique le mayeur, Patrick Lecerf. Au fil des réflexions avec la Région, il nous est apparu cohérent et logique d’étendre la zone 30 à toute la partie centrale du village, jusqu’à la place Del’Cour, puis les limites se sont encore étendues en cours du projet. On a finalement abouti à un périmètre certes ambitieux mais efficace. Ce projet est bien dans l’ère du temps: sécuriser les usagers faibles. La rue du Pont notamment, très fréquentée et bordée de commerces et terrasses, va retrouver une ambiance plus calme. On préfère agir préventivement, en anticipant, plutôt que d’attendre un mort."

Le cœur de Hamoir a en effet connu plusieurs accidents avec des personnes renversées, qui auraient pu mal tourner. Le centre est fortement animé et occupé par les piétons: les passages cloutés sont nombreux, pas mal d’enfants sortent des écoles, circulent… "Avec la Région wallonne, on a mis le doigt sur un danger réel, objectivé, souligne le mayeur. Cette zone 30, c’est un choix ambitieux et courageux, qu’on assume totalement et qui va dans le bon sens. Les mêmes dispositifs ont été placés à Xhoris et Ouffet, avec succès."

Le lancement de la zone 30 n’est évidemment pas passé inaperçu et beaucoup de critiques ont été lancées via les réseaux sociaux. "Il est clair qu’il y a eu l’effet de surprise et que ça va demander un petit temps d’adaptation, note le bourgmestre. Nous roulons souvent de manière robotique. Il faut prendre de nouveaux réflexes, changer ses habitudes. Mais cela va vite être intégré."

Des citoyens dénoncent aussi des aménagements dangereux, pas assez visibles. "Trois plaques de signalisation sont placées en amont de chaque rétrécissement. Difficile de louper l’information. On complétera aussi par du marquage routier pour bien visualiser le périmètre." Et les tracteurs, camions, camping-car ou convois spéciaux qui sont, selon certains, pénalisés par les rétrécissements ? "Ils peuvent passer sans problème sur la seule bande de circulation, répond Patrick Lecerf. Toutes les analyses techniques ont été réalisées. Ce n’est pas de l’amateurisme mais le résultat de plus d’un an de travail et de réunions entre la Commune et le SPW."

C’est aussi l’étape finale d’une démarche de sécurisation des villages initiée il y a plusieurs années sur le territoire. Filot et Fairon sont en effet déjà passés en zone 30.