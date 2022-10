Projet de trois éoliennes : le vent de la colère a soufflé sur Filot

Le promoteur du projet a d’abord rappelé ce qu’on savait déjà: il souhaite ériger trois éoliennes en zone forestière (sur un terrain communal) et en zone industrielle (sur un terrain privé), entre les villages de Filot (Hamoir), Xhoris, La Rouge Minière et Ville (Ferrières). Le site retenu est une zone appendice verte qui "rentre" littéralement dans l’entité de Ferrières. Raison pour laquelle une grosse moitié de l’assemblée était composée ce mercredi soir de Ferrusiens.

"D’une hauteur de 180 ou 200 m, pâles comprises, ces éoliennes d’une capacité de 5 MW produiront 30 000000 kWh par an, soit de quoi couvrir les besoins en électricité d’environ 8 500 familles", a précisé Brice Bourget, chef de projet chez Luminus, avant de faire face au feu nourri de questions et critiques. Parmi lesquelles, en premier lieu, la dégradation du paysage. Pêle-mêle, il fut aussi question de la dépréciation de la valeur des habitations, des nuisances sonores, ou encore de l’ombrage.

La soirée a été rythmée par des applaudissements venus saluer les prises de parole des opposants. Mais aussi par des huées lorsqu’une agricultrice a osé lâcher: "Si vous êtes contre le projet, vous n’avez qu’à vous éclairer à la bougie !". Certains citoyens ont aussi émis des doutes sur l’indépendance du bureau d’étude namurois chargé de mener la prochaine étude d’incidence sur l’environnement. Ses responsables ont rétorqué qu’ils réalisaient leurs différentes mesures en toute objectivité.

« Cette réunion nous incite à poursuivre nos efforts »

"Sur le fond, nous n’avons entendu que de grandes généralités, mais nous sommes satisfaits de la mobilisation, confie Joël Matthys, un des fondateurs de l’association" Respectez nos lieux de vie, SVP ". Mon habitation est située entre 800 m et 1 000 m à vol d’oiseau d’une éventuelle future éolienne. Nous le répétons: en autorisant ce projet, on va démolir notre paysage durant 30 ans. Cette réunion nous incite à poursuivre nos efforts." André Spinoy, habitant de Ville, renchérit: "S’il le faut, nous irons jusqu’au Conseil d’État. Nous ne sommes pas contre l’éolien à 200%, mais pas dans des endroits comme ici. Ça me fait sourire aussi lorsqu’on nous annonce qu’on est au point zéro du dossier, alors que la Commune de Hamoir est au courant du projet depuis deux ans. En réalité, elle a besoin de cet argent à tout prix."

La réunion d’information a duré près de 2 heures et 30 minutes. ©EDA-P.A.

Si le bourgmestre Patrick Lecerf reconnaît que l’érection des trois éoliennes pourrait rapporter jusqu’à "120 000 euros par an à la Commune", il précise: "Sur le fond, le conseil communal de Hamoir est favorable à l’éolien à répartir sur le territoire wallon. Il vaut mieux accepter ce léger sacrifice sur nos paysages plutôt que de laisser les investisseurs implanter tous les mâts en Flandre. Car si un jour, quelqu’un coupe le robinet…" La majorité politique hamoirienne est aussi favorable au principe d’avoir une éolienne citoyenne. "À condition que seuls les Ferrusiens et les Hamoiriens qui le souhaitent et qui le peuvent puissent investir", précise encore Patrick Lecerf qui refuse de parler de guerre entre les deux communes. "On a d’ailleurs proposé à Luminus de déplacer la troisième éolienne sur le territoire de Ferrières, ou d’en ériger une quatrième. Mais ce n’est pas possible. Tout comme nous avons proposé à Luminus d’installer aussi un champ de panneaux photovoltaïques à cheval sur les deux entités. Pour l’instant, ce projet hypothétique est mis au frigo."

« Deux critères non rencontrés »

Ce discours, le bourgmestre de Ferrières, Frédéric Léonard, le nuance: "Luminus nous a approchés à la fois pour une éolienne et pour le champ, mais nous avons refusé. Quant au projet actuel, j’estime qu’il ne rencontre pas deux critères figurant dans le wallon. Celui-ci autorise désormais l’érection d’éoliennes en zone forestière, mais à proximité d’un axe cohérent, comme une ligne de chemin de fer ou une autoroute. Ce n’est pas le cas ici, et la RN86 n’est pas assez fréquentée pour respecter ce critère. À mon sens, on rencontre aussi un problème en matière de préservation de la biodiversité."

Au terme de l’enquête publique, peut-on déjà affirmer que la Commune de Ferrières rendra un avis négatif et celle de Hamoir un avis positif ? "Je m’exprime en mon nom personnel, pas au nom du collège", balaye Fred Léonard. "Voyons d’abord les conclusions de l’étude d’incidence sur l’environnement", glisse Patrick Lecerf qui rappelle qu’in fine, c’est la Région wallonne qui octroiera ou non le permis unique. Et les citoyens ? Ils peuvent remettre leurs remarques par écrit jusqu’au 5 novembre au collège communal de Hamoir. Ils peuvent aussi demander des photomontages pour évaluer l’impact visuel du projet. Ils seront par ailleurs encore invités à émettre leur opinion lors de l’enquête publique prévue dans un an.