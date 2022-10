Le Hamoirien détenait un coup-de-poing américain dans sa poche « pour décorer sa moto »

Avoir un coup-de-poing américain sur soi est interdit. Mais peut-il servir d’élément décoratif ? C’est la justification qu’un Hamoirien a donnée à la juge Sabine Cabay lors de son audience au tribunal correctionnel de Huy ce jeudi matin. "Il traînait chez ma grand-mère. Lorsqu’elle a déménagé et qu’elle a vidé la maison, elle l’a retrouvé et me l’a rendu, explique l’homme de 29 ans. Je l’ai repris en me disant que je pourrais le souder sur ma moto comme ça se fait beaucoup aux États-Unis. J’ai ensuite été arrêté au Aldi de Wanze et les policiers m’ont fouillé. Ils l’ont retrouvé dans ma poche car je venais seulement de le récupérer." Et si le jeune homme se retrouve au tribunal, c’est surtout parce qu’il n’a pas payé l’amende de 250 € malgré plusieurs rappels. Une case justice qu’il aurait donc pu éviter. "J’ai complètement oublié, confie-t-il. J’ai des problèmes d’insalubrité avec mon logement et j’ai 4 enfants dont il faut que je m’occupe. Avec ma situation, ça m’est vraiment sorti de la tête."