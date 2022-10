Mais où en est le RAVeL de l’Ourthe ? Le bourgmestre Lecerf, de Hamoir, écrit au ministre Henry

Car ce RAVeL, c’est un peu la même histoire que la fameuse liaison Tihange-Tinlot: on en parle depuis des lustres mais rien avance… "Le RAVeL de l’Ourthe ? Ca remonte à des temps immémoriaux. Quinze ou 20 ans, explique le bourgmestre hamoirien. C’était à l’époque où politiquement, on faisait des petits cadeaux pour faire plaisir à des amis, sans aucune ligne de conduite." Et le bourgmestre de raconter qu’à l’époque donc, le ministre Carlo Di Antonio, alors en charge de la matière, avait rencontré à Hamoir tous les intervenants, les bourgmestres situés le long de l’Ourthe. "Il avait pris devant eux l’engagement d’avancer pour achever le RAVeL."

Un RAVeL à trous-trous

Sauf que si certains tronçons ont été réalisés, d’autres ne le sont toujours pas. Et c’est un RAVeL à trous-trous que les cyclistes, les amateurs de balade découvrent. "Il avait pourtant réservé les budgets pour le faire, il avait pris l’engagement que ce RAVeL serait terminé avant que d’autres projets soient lancés." Depuis quatre ans, c’est le ministre Philippe Henry qui est à la manœuvre et "rien ne bouge".

D’où ce courrier que Patrick Lecerf vient de lui écrire. En lui demandant simplement où en est le dossier. Pourtant, tout est prêt depuis 2020. "Le dossier est visiblement dans un tiroir, il suffit de l’en sortir pour déposer la demande de permis qui, elle, prendra du temps. Mais rien ne se fait, c’est le vide sidéral." Et là, le bourgmestre Patrick Lecerf s’interroge de cette inaction qui "trouve bien sûr une partie d’explication dans la crise Covid mais ça n’explique pas tout", écrit-il au ministre. Et il enchaîne: "les conseillers communaux et la population de notre région – Hamoir, Ferrières, Durbuy – se demandent si c’est une volonté ministérielle, auquel cas il serait honnête de ta part de l’assumer et d’avoir une communication claire sur le sujet".

Si tel n’est pas le cas, le bourgmestre hamoirien réclame certes une explication mais aussi des engagements. "On nous interroge tous les jours, affirme le bourgmestre Patrick Lecerf. Je n’ai de cesse de répondre aux questions des gens. On sait que le Covid a fait perdre du temps mais là, il faut qu’on reprenne le fil de la vie."

Où est la clé du tiroir ?

Le RAVeL de l’Ourthe était prévu en deux phases. Les deux tronçons manquant ? Hamoir à Sy et Sy à Bomal. De Barvaux à Hotton en passant par Durbuy, c’est fait. Et il manque aussi des tronçons de Hotton à la Roche. "L’intention première de la Région wallonne, de travailler avec méthode et de remonter l’Ourthe, était bonne. Mais là, il faut se mettre au travail."

Ou alors… la politique de mobilité douce n’est plus dans les priorités de la Région wallonne. "Mais si la Région wallonne change de politique, il faut le savoir car à nouveau, on se disperse dans 36 dossiers avec des projets-pilote et des appels à projet en mobilité douce alors que les axes principaux, on les laisse dans le tiroir. En a-t-on perdu la clé ?"