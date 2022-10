Une moitié de camping pas encore communale

Autre avancée dans le dossier, au mois d’août, l’agrément du Commissariat général au tourisme (CGT) a enfin été obtenu. Sans cette validation de la Wallonie, impossible de se lancer dans un projet de camping de passage tel que l’imaginent les élus hamoiriens. Car ce CGT ouvre la voie à des subsides conséquents. "Quand on parle de subsides, il y a une notion de droit réel sur le terrain. Nous avons répondu à un appel à projets pour la reconversion des campings situés en zone inondable. Si on est sélectionné et qu’on veut mettre en œuvre le projet, il est nécessaire de posséder ce terrain", explique Michel Legros, échevin en charge du camping. Grâce à cet agrément, les 48 places de camping de passage envisagées seront donc en droit d’être implantées.

Le bon moment ?

Inévitablement se pose la question de savoir si le temps est propice à l’investissement, au vu de la crise économique actuelle. "Ici, le risque est maîtrisé. Vu le montant des subsides, le jeu en vaut largement la chandelle. Si ça n’aboutit pas, on pourrait imaginer une mise à disposition agricole du terrain", éclaire Michel Legros.

Pour l’instant, la parcelle est louée par contrat de bail emphytéotique (de longue durée) et ce depuis une quarantaine d’années. "Nous pourrions conclure un nouveau bail de 27 ans mais on ne peut pas investir sur des terrains dont on ne sait pas si on pourra toujours en disposer dans 10 ans. Même si c’est une plus grosse dépense, c’est mieux que d’investir à fonds perdu pendant des années. Dans tous les cas, l’investissement se justifie", achève le 1er échevin.

Dans le cas où la vente se conclut, une modification budgétaire a été inscrite au budget extraordinaire pour une demande de crédit. La stratégie de négociation, elle, a été discutée en huis clos. Le point reviendra au conseil communal ultérieurement si des transactions se finalisaient, car c’est lui qui a le dernier mot sur la signature des actes.