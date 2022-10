La société Belourthe décroche la certification Ecovadis

La société, qui emploie 90 personnes, a été screenée par la plateforme française Ecovadis qui a analysé 21 indicateurs répartis en quatre piliers: les ressources humaines, les achats, l’éthique et l’environnement. "Pour chaque pilier, on a dû expliquer nos plans d’action, comment on les met en place et comment on les contrôle", détaille Pascale Pahaut, directrice des ressources humaines, qui a monté tout le dossier. Ecovadis, un organisme majeur de notation de la RSE, reconnue sur le plan international a ainsi validé la politique de ressources humaines en termes de rémunération, congé, gestion du stress, intégration des personnes handicapées… Les achats ont été jugés "responsables". "Nos fournisseurs, notre chaîne d’approvisionnement, respectent les droits de l’homme, l’éthique." Sur le plan environnemental, les efforts de Belourthe sont déjà conséquents: première société belge à avoir eu recours au gaz naturel liquéfié, panneaux photovoltaïques, station d’épuration, valorisation des déchets… "Nous avons obtenu la médaille d’or avec une note globale de 71%. Pour une première certification, c’est très positif. L’objectif est d’encore progresser, et des points d’amélioration ont été identifiés", complète Pascale Pahaut. Ce "label" arrive à un moment critique où la société subit de plein fouet la crise énergétique. "La situation est assez catastrophique pour nous cette année mais on doit faire le gros dos et continuer à poursuivre cette politique d’entreprise sociétale. On maintient l’emploi, on développe des groupes de travail pour réfléchir encore davantage à diminuer notre empreinte écologique, à tous les niveaux de l’entreprise", conclut Vincent Crahay.