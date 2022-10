Ils taguaient des trains et des biens communaux

Mais étant donné l’ampleur des dégâts et les montants réclamés, ils ne semblent plus enclins à se faire reconnaître par leur "art". Au départ, ils ont reconnu être les auteurs des faits. Dans le courant de l’année 2020, le bourgmestre de Hamoir a déposé une plainte à la suite des faits. Morgan a été identifié. Une perquisition a été réalisée au domicile qu’il occupe. Sur place, les inspecteurs ont découvert 15 bombes de peinture, un marqueur spécifique et des feuilles de brouillon contenant des essais de signature. Suite aux déclarations du jeune homme, Charles a, à son tour, été identifié. Il a également fait l’objet d’une perquisition.

Sur place, les policiers ont trouvé des bombes de peinture et des feuilles d’essai. Lors de l’enquête, le père d’un des deux suspects s’est rendu à la police. Après avoir constaté l’ampleur des dégâts, il a demandé aux inspecteurs de ne pas prévenir Infrabel de la présence d’une grande quantité de tags attribués à son fils.

Si les deux jeunes avouaient avoir commis les faits, sur conseil d’une personne qui fait des études de droit, ils ont fini par démentir être les auteurs de tous les tags. Un revirement qui est mal passé devant le tribunal et au parquet…

"J’ai piqué la signature d’un autre", a indiqué un des prévenus. "Je suis allé vérifier, on utilisait de la bombe de mauvaise qualité et une partie des tags a été effacée lors des inondations."

Les parties civiles se sont constituées pour un total de près de 7 000 euros. "J’ai proposé à deux reprises d’aller nettoyer moi-même et on a refusé", a indiqué un des prévenus. Le parquet avait proposé aux intéressés de payer une transaction pénale, mais ils ont refusé, c’est pour cette raison qu’ils sont poursuivis devant le tribunal.

Les avocats de la défense ont plaidé l’acquittement pour certains faits, une suspension du prononcé ou une peine de travail. Le tribunal rendra sa décision en octobre.