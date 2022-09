Réunion d’information pour trois éoliennes à Hamoir et Ferrières

Toutefois, sur le principe d’avoir des éoliennes sur son territoire (ce seront les premières), la Commune de Hamoir se dit favorable et c’est même elle qui a été moteur dans le dossier. "Le conseil communal a d’ailleurs avalisé la mise à disposition de terrains communaux à Luminus, poursuit le mayeur. Et je dirais qu’on est encore plus favorable au vu de ce qui se passe actuellement, avec la crise énergétique. Mais nous devons analyser le projet dans ses détails et tenir compte des remarques et doléances des citoyens."

Les trois mâts de 150 mètres de haut seront certes érigés en plein bois (en partie en zone industrielle et en zone forestière), relativement loin des habitations, mais elles seront visibles de loin. "Je suis allé faire mon petit repérage et on les apercevra des quatre villages. L’impact visuel est incontournable mais il faut faire en sorte qu’il n’y ait pas d’autres nuisances que celle-là. Dans le contexte actuel, et ce n’est que mon avis, j’estime qu’il faut à présent mettre de côté certains égoïsmes. Il y a urgence."

Et une éolienne citoyenne est-elle envisagée par la Commune ? Patrick Lecerf ne ferme pas la porte. "On va réexaminer tout le dossier au vu du contexte 2022 qui a évolué en deux ans, notamment avec la crise énergétique. C’est à analyser sérieusement: impliquer le citoyen, qu’il se réapproprie l’énergie."

Du côté de Ferrières, impactée aussi, on est moins chaud. "Je ne trouve pas judicieux d’implanter un parc éolien là, en plein bois, dans une zone verte, préservée, indique Frédéric Léonard, bourgmestre. Par ailleurs, on est méchamment impactés. Les mâts sont situés sur une zone appendice qui “rentre” sur notre commune. Ville, Rouge Minière, Xhoris sont fort touchés. J’ai déjà reçu pas mal de doléances de riverains mécontents."

Le mayeur craint également que ce projet éolien ait un impact sur l’autre projet éolien (entre 3 et 5 éoliennes) en cours de développement à Werbomont, le long de l’E25, par Ferréole, Courant d’air, Eneco et Luminus. "Il y aura un souci de co-visibilité. Or, le projet éolien de Werbomont semble mieux situé, moins impactant visuellement, près d’une autoroute et d’un zoning."