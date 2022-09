La Commune de Hamoir a souhaité la bienvenue aux 34 nouveau-nés

"Cette année, entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, nous avons eu le plaisir d’accueillir 34 nouveau-nés dans la commune, 19 garçons et 15 filles, s’est enthousiasmée l’échevine Amélie Sauvage lors de la remise des primes de naissance, samedi. L’année passée, les bambins étaient au nombre de 21." L’échevine a remis aux heureux parents un ballotin de pralines et un livre. Une somme de 60 € (la prime de naissance) leur était également versée ultérieurement. "Après le Covid, c’est une joie de rassembler tous les enfants, de faire une photo et de se dire que tous ces petits bouts vont grandir ensemble", poursuit l’échevine. La fête s’est poursuivie à la bibliothèque ou une animation éveil à la lecture était prévue. Parmi les jeunes familles présentes, il y avait Jean-Louis Renard et Cindy, déjà parents d’une fille de 13 ans et d’un garçon de 8 ans. Ils sont venus avec leur petit Maxime, 11 mois. Cindy est esthéticienne et Jean-Louis Renard cadre administratif et logistique à la police. Il est aussi pompier volontaire. "Nous habitons Filot, un petit village très agréable. Du fait d’être pompier à Hamoir, je côtoie beaucoup de monde de la commune, de la zone de secours, ce qui est très chouette." Pourtant, il faut savoir cumuler la vie professionnelle, familiale et à la caserne. Le pompier volontaire doit en effet prester un certain nombre d’heures par mois. "Je jongle depuis des années. Et ma femme accepte totalement car elle sait que c’est ma passion. À mon retour à la maison, j’ai toujours une petite histoire à raconter aux enfants, ce qui les passionne. Nous sommes mieux formés qu’avant. Il y a des officiers, des sous-officiers, des exécutants. En cas de danger, les officiers sont là pour interdire d’aller plus loin. Nous effectuons un vrai travail d’équipe. Les pompiers, c’est une belle famille, nous travaillons sérieusement sans nous prendre au sérieux."