Le «Village des Kids», à Hamoir, pour en voir de toutes les couleurs (photos)

Vous avez compris, nous sommes sur le Village des Kids, organisé par PAM Kids, (Pascal Michel et son frère Grégory) et le RRC Hamoir Jeunes. Pascal raconte : "Nous avons testé tous les jeux, pour voir si cela correspondait à nos envies, et par souci de sécurité. Ils sont aussi accessibles aux adultes… Notre but est de créer des instants de partage."

Ayant passé sa jeunesse à Comblain Fairon et sa famille étant active dans les clubs de baskets et foot de Hamoir, Pascal est heureux d’organiser l’événement en collaboration avec ces associations: " le club de basket Espoir Hamoir 96 s’occupe de la restauration, et le RRC Hamoir Jeune, des boissons. Nous, nous gérons les entrées. Cela leur permet de gagner un peu de sous pour leurs activités. C’est un bel échange, et nous nous en réjouissons, car nous aimons la commune."

Céline Mailleux habite de l’autre côté du terrain de foot. Elle est venue avec son mari, ses deux enfants, Julia (7 ans), Antoine (3 ans), et les grands-parents: " nous avons pris le forfait pour les 2 jours. Nous pouvons rentrer et sortir à notre guise pour que les enfants se reposent un peu. C’est chouette, car c’est très convivial, nous retrouvons les gens du village, et des amis, car pendant les vacances, nous nous voyons un peu moins. L’ambiance est bon enfant et c’est l’occasion de faire fête pour les petits et les grands. De plus l’organisation est aussi locale." Les grands-parents, Sabine et Willy (de Hamoir) enchaînent: "C ’est magnifique, l’idée est géniale. L’espace, bien clôturé, est très grand, ce qui donne une vraie liberté aux enfants. Le soleil est présent. La panoplie de jeux, dont je ne soupçonnais pas l’existence, est incroyable."