Le Village des kids et ses 5 000 m2 d’amusement

Ces attractions viennent ainsi s’ajouter à la panoplie déjà proposée il y a un an sur les bords de l’Ourthe."Les enfants et leurs parents, car bon nombre se laissent aussi tenter, retrouveront encore une foule d’autres attractions: un parcours gonflable de 28 mètres de long (avec obstacles, toboggan…), un autre bateau pirate de 12 mètres de long, un labyrinthe château fort de 18 mètres de long, une double faucheuse, un fléchette Foot, un Duel Soccer, un palmier escalade de 7 mètres de haut, un toboggan gonflable de 8 mètres de haut, une arène interactive et encore une dizaine de jeux en bois."

Lors de la première édition en 2021,"nous avions séduit quelque 2000 visiteurs", se rappelle l’animateur hamoirien de Vivacité, qui s’est lancé dans le secteur des châteaux gonflables il y a 5 ans. Forcément, il espère (au moins) égaler ce nombre lors du prochain week-end. Et ravir les petites têtes blondes qui pourront repartir gratuitement avec une photo de Mickey, Donald et Chase de la Pat Patrouille. Ces différents personnages sont attendus sur le site samedi et dimanche de 11 h 15 à 12 h 30.

Prix d’entrée: 11 € pour les enfants de 2 à 12 ans (18 € le pass 2 jours); 5 € de 13 ans à 99 ans (8 € le pass 2 jours); gratuit pour les moins de 2 ans. L’entrée vous donne accès au site durant toute la journée.