Un DJ de renommée internationale était présent

Le DJ américain Felix Da Housecat venait pour la première fois à Comblain-La-Tour. « Je ne sais pas où je suis, mais je sais que je suis en Belgique, rigole l’artiste de renommée internationale. Les gens, la production, les jeunes sont vraiment bien. J’ai 51 ans et j’aime me retrouver avec un public jeune, cela me rappelle ma jeunesse. Être en mesure de jouer pour la jeune génération est un plaisir, ils aiment la musique et me comprennent, c’est une super vibration. En 1994, je suis venu pour la première fois en Belgique pour une affaire familiale, et aussi pour voir des tatoueurs. La Belgique, j’en suis directement tombé amoureux. Il y a tellement d’artistes, de DJ. Même si j’ai grandi à Chicago, l’Angleterre et la Belgique sont dans mon cœur. Avec le Covid, il y a eu une interruption, mais quelque chose en moi hurlait d’ennui. J’ai recommencé le plus vite possible et maintenant je tourne sans cesse et partout ; demain, c’est une résidence à Ibiza… » S. leva