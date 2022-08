500 000 € d’aides reçues à la suite des inondations de l’an dernier

Le conseiller communal Pierre Silvestre s’est emporté lors de la séance publique du conseil communal, ce mercredi soir, vis-à-vis de l’attitude de la Région wallonne. Celle-ci doit encore verser 500 000 € à Hamoir à la suite des inondations survenues l’été dernier mais les choses n’avancent pas. Vu l’état des finances de la Commune, cet argent, qui revient à Hamoir, serait plus que bienvenu, estime-t-il. "Un an après ces fameuses inondations, notre commune, après beaucoup d’efforts et de palabres, a été catégorisée en niveau 2.Nous avons perçu une partie de ces aides mais il reste une autre partie importante, de 500 000 €, à recevoir. Ils ne nous sont toujours pas parvenus à ce jour. Quelles actions ont été réalisées pour qu’on puisse enfin bénéficier de notre dû", demande le conseiller à l’adresse du collège.