La Garden-party s’annonce torride à Comblain-la-Tour

Annulée en 2020 et 2021 pour cause de Covid, la Garden-party sera de retour ce dimanche à Comblain-la-Tour. Et l’ambiance s’annonce torride au parc Biron. D’abord, parce que l’affiche du festival électro renseigne la présence de DJ’s de renommée. On pointera en premier lieu Felix Da Housecat, l’Américain programmé dans les plus grands festivals et clubs du monde, ainsi que les Belges Jan Vervloet et Franky Jones. Ensuite, parce que le mercure va s’affoler en atteignant des valeurs proches des 35 degrés.