Brocante des berges: retour à la normale

Pour ce dimanche, tous les feux sont au vert pour programmer la brocante dans son concept habituel. Un retour à la normale, enfin!"On ne change pas une formule qui gagne",sourit Rahil.

Ce sont ainsi 300 brocanteurs qui vont dérouler leurs stands sur quatre berges de l’Ourthe et sur le site du tennis."Depuis quelques jours, tout est complet.Ce sont essentiellement des particuliers mais on compte aussi quelques brocanteurs professionnels. Par contre, on refuse des marchands. C’est vraiment une brocante authentique, pour vider ses fonds de grenier. Ce n’est pas un marché."Les bars seront à nouveau tenus par des ASBL locales, notamment le club de foot de Hamoir.

Pour cette brocante dominicale, on attend la toute grande foule, d’autant que la météo s’annonce ensoleillée."Elle attire en général entre 10000 et 12000 personnes. Depuis qu’on est passé de 250 à 300 emplacements, il y a six ans, on a enregistré un tiers de visiteurs en plus."

De quoi réfléchir à agrandir encore le site dans les prochaines années? "C’est peu probable, indique l’office de tourisme.Nous ne voulons pas empiéter sur des rues ou ruelles mais se concentrer sur les berges qui ont déjà une occupation maximale.Le cadre, c’est ce qui fait la particularité, le charme…"

Pour ceux qui se rendent ce dimanche à Hamoir, sachez que des fléchages seront mis en place pour se garer. Des parkings gratuits sont proposés du côté de l’usine Belourthe et du côté de l’ancien camping communal."Et rappelons qu’il y a la gare de Hamoir à moins de 300 mètres",conclut Rahil Hamdi.