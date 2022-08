Hamoir a donc décidé de relancer la procédure de vente via Immoweb. Il s’agit d’un terrain de 604 m2 comprenant une ancienne salle des fêtes et un parking, situé rue du Moulin, en plein centre du village, facilement accessible."Cette parcelle offre de nombreuses possibilités. Préférence sera donnée à un projet immobilier",détaille l’annonce. Les offres démarrent à 50000 € et des personnes intéressées se sont déjà manifestées."Oui, c’est une bonne chose, il y a déjà pas mal de visites. Et on a déjà des amateurs pour des projets variés, explique le bourgmestre, Patrick Lecerf.Le fait d’avoir fait de la publicité autour de la vente a permis d’avoir plus de gens intéressés et plus de propositions que lors de la première vente."