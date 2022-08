Au final, il y aura bien un dragage de l’Ourthe

Une réunion a en effet eu lieu ce mercredi entre les différents partenaires de la Région wallonne. Elle a permis d’adopter des mesures de mise en œuvre pour ces travaux de curage qui auront lieu au mois d’août."En bonne concertation avec le DNF, il a été décidé de profiter des faibles débits actuels dans la rivière pour extraire les sédiments dans les zones asséchées et, à la marge et sous contrôle, de procéder à quelques travaux dans le cours d’eau",explique le SPW dans un communiqué. Des mesures particulières seront prises pour préserver certaines espèces protégées dans deux zones: une en amont du pont de Comblain-la-Tour et l’autre aux abords du pont de Hamoir."L’objectif de ces travaux est de minimiser les impacts sur l’écoulement de la rivière en cas de crue pour la population tout en veillant à limiter les nuisances pour les espèces protégées",indique encore le SPW.

Lors des inondations de l’année dernière, des quantités importantes de sédiments se sont déplacées dans l’Ourthe créant à certains endroits des dépôts susceptibles d’accroître le niveau de l’eau en amont lors de crues futures. C’est par une opération d’écrêtage que le lit de l’Ourthe va à nouveau être égalisé."Ils vont enlever toutes ces pierres et sédiments accumulés en amont et en aval des ponts, à Hamoir et Comblain-la-Tour, explique Patrick Lecerf.Les accumulations créent comme des petits îlots qui perturbent l’écoulement des eaux. Le SPW va remettre la rivière à son gabarit normal, rendre une pente régulière au lit de l’Ourthe. Le chantier prendra plusieurs jours et prévoit le recours à des grues. C’est une opération normale et régulière mais elle n’avait plus été réalisée depuis plusieurs années sur notre commune. Avec les inondations, ces accumulations sont anormales et inhabituelles. Il y a donc urgence."