Dragage de l’Ourthe reporté: le mayeur agacé

Ces travaux de curage étaient initialement annoncés fin de l’année dernière mais ils avaient été reportés en raison d’un niveau d’eau trop élevé. Des conditions hydrologiques favorables ont cependant permis d’entreprendre les travaux à Esneux à partir du mois de mars. Les Voies navigables avaient convenu de retarder les interventions sur Hamoir car les sites ont fait l’objet d’un empoissonnement d’environ 20000 alevins de truites de mer, opération qui devait se terminer fin août."L’exécution du solde des curages ne pouvait être reportée au-delà de cette date", indique le courrier des Voies navigables. Mais finalement, il n’en sera rien."Suite aux échanges relancés cette semaine, tenant compte des commentaires formulés et des contraintes annoncées, il apparaît impossible dans le délai imparti de satisfaire aux conditions requises et de procéder aux nécessaires adaptations d’organisation. Par conséquent, je me vois dans l’obligation d’annuler les travaux de curages",précise encore l’ingénieur.

Du côté du DNF (Département de la Nature et des Forêts), on explique en effet que les chantiers de curage à ces deux endroits est problématique au vu des résultats de récentes observations/sauvetage de "mulettes épaisses", une espèce d’intérêt communautaire en état de conservation défavorable, voire médiocre selon le dernier rapportage à l’Europe, des découvertes et analyses réalisées début juillet. Le DNF compte exiger ainsi pour le dragage une autorisation spécifique Natura 2000. Et une réunion sur le terrain est demandée avec les acteurs concernés. Réunion qui permettra de localiser précisément les différents chantiers et leur impact sur ces mulettes et sur l’écosystème de la rivière.

Pour Patrick Lecerf, c’en est trop. Deux reports alors même que la rivière a besoin d’un curage urgent depuis les inondations de juillet 2021.