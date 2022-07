Des aides suffisantes? Non, selon Patrick Lecerf

Du côté du cabinet de Valérie De Bue, ministre wallonne de la Petite enfance, on se montre rassurant."Il y a déjà pas mal de demandes qui sont en cours(NDLR: elles sont à finaliser pour le 30 septembre)", expose son porte-parole, Jean-Philippe Lombardi. D’ailleurs, par rapport aux plans "Cigogne", les subsides à l’infrastructure ont été augmentés."On est aujourd’hui à 80% de subsides. À l’époque, on était à 60%."

Outre un subside à l’infrastructure important, les porteurs de projet bénéficieront d’un accompagnement du SPW et de l’ONE, ainsi que d’une aide à la promotion de l’emploi, à concurrence de 1,5 équivalent temps plein pour sept places créées.

«Des politiques de riches»

Alors, ce plan Équilibre, convaincant? Pas selon le bourgmestre de Hamoir, Patrick Lecerf."On a besoin de plus de places d’accueil,explique-t-il.Mais on ne pourra pas soumettre de projet."

Car, malgré un subside à l’infrastructure de 80%, la part communale restera importante."Le problème, c’est que l’ONE a beaucoup d’exigences, ce qui oblige les Communes à investir dans des infrastructures coûteuses."Et ça, les Communes les moins aisées ne peuvent pas se le permettre."Il n’y a que les Communes riches qui ont les moyens de le faire. En faisant comme ça, on creuse le fossé entre les riches et les pauvres. Ce sont des politiques de riches."Selon le bourgmestre hamoirien, il faudrait diminuer le niveau d’exigences, ce qui rendrait de tels projets plus accessibles."Les intentions sont bonnes, mais on se trompe dans la mise en œuvre", conclut-il.