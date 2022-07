Kayaks: la quasi-totalité des tronçons fermés

Cet abaissement du niveau de l’eau est une mauvaise nouvelle, forcément, pour les gestionnaires de kayak.La quasi-totalité des tronçons étant déjà fermés. Seul un tronçon sur l’Amblève entre la confluence avec la Warche et le pont de Cheneux est encore ouvert, a indiqué lundi le SPW. "La semaine dernière, un tronçon sur la Lesse était encore accessible mais il a été fermé" , précise son porte-parole, Nicolas Yernaux. Et la situation ne risque pas de s’améliorer au cours des prochaines semaines, vu le peu de pluie que les météorologues prévoient.

L’Adventure Valley, de Durbuy, propose aussi toujours un court parcours à moitié prix sur l’Ourthe, mais de 4 kilomètres à peine. "On garde une distance de 4 kilomètres ouverte, 2 kilomètres aller et retour à Barvaux, sur une partie calme de l’Ourthe , expliquent ses responsables. C’est une solution qu’on applique quand toutes nos descentes habituelles sont fermées." Le parc propose en temps normal trois tronçons: sur 8 kilomètres, 12 et 23. Les deux derniers étant toujours indisponibles à la suite des inondations.

Plus en aval, à Hamoir, les kayaks des Remous sont à l’arrêt. Le gestionnaire de l’activité, The Outsider Ardennes, a dû réorienter une partie de son personnel vers d’autres activités et en mettre une partie au chômage, explique le bourgmestre de Hamoir, Patrick Lecerf. Qui rappelle que l’office du tourisme et le syndicat d’initiative de la commune proposent une foule d’autres activités cet été. "C’est embêtant pour le tourisme, c’est vrai, mais il y a des alternatives, comme des marches ou des balades vélo. Le jeu de piste en partie boisé Enigm’Ha, sur le thème de Star Wars, se prête bien à la saison. De même que l’activité Totemus."

Une nouvelle réunion de la Cellule d’expertise sécheresse aura lieu ce mardi pour faire le point sur la situation. De nouvelles mesures seront peut-être nécessaires, l’indice sécheresse de l’IRM prévoyant une situation très sèche dans les 10 jours à venir, surtout à l’est de la province de Liège et dans le bassin de la Haute Lesse.