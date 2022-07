On ne peut plus pêcher dès ce mardi

Chaque été, ou presque, la même décision est prise.Car qui dit fortes chaleurs, dit débit des eaux en baisse. Et c’est à nouveau le cas cette année. Les fortes chaleurs de ces derniers jours mais aussi l’absence, ou le peu, de pluie ont poussé le ministre wallon Willy Borsus, en charge notamment de l’agriculture, de mettre un frein à la pratique de la pêche. Simplement parce que le temps actuel entraîne une forte baisse du niveau des eaux et, en parallèle, une hausse de température de certains cours d’eau en Wallonie. Et cela a un impact sur les poissons: ça augmente leur stress et ça les pousse à se rassembler dans les poches d’eau peu profonde… De plus, "l’exercice de la pêche peut constituer une source supplémentaire de stress pour les populations piscicoles déjà affectées par ces conditions climatiques extrêmes , note le ministre Willy Borsus. Il est nécessaire de favoriser la quiétude des poissons afin d’assurer leur survie durant cet épisode d’étiage sévère."