La population de Middelkerke s’était mobilisée pour aider celle de Hamoir

Au total, avec l’ensemble des dons récoltés, la Commune hamoirienne a pu distribuer plus de 50000€ aux sinistrés, par le biais de bons d’achat à utiliser dans les commerces locaux. " Cela a permis de redynamiser les commerces mais aussi le pouvoir d’achat des citoyens touchés. Certains sinistrés légers ont même renoncé à leur chèque pour le laisser à d’autres plus durement impactés par les eaux ."

Une autre proposition avait été faite par la Commune côtière: accueillir des sinistrés dans des établissements de vacances. Le but était d’offrir un moment de détente et de déconnexion aux sinistrés, surtout aux enfants qui avaient vu leur été totalement gâché. Cette opération, aussi inattendue qu’appréciée, a vraiment été extraordinaire.

Tourner la page

Les 17 et 18 septembre prochains, Hamoir va rassembler l’ensemble des acteurs qui ont contribué à la reconstruction, mais aussi l’ensemble des citoyens, dans le but de se retrouver et, surtout, tourner la page. " Si la majorité des sinistrés ont pu retrouver leur chez-eux, il en reste une minorité qui entame seulement leurs travaux. On veut pouvoir dire merci et tourner une bonne fois pour toutes la page de ces événements tragiques, et ce, tous ensemble."