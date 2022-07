Le Kasprowy totalement reconstruit

Un an après, le restaurant est totalement reconstruit. "Il a été vite remis sur pied, à vrai dire , raconte Michel Kauffman, le patron de l’établissement. L’élan de solidarité a été vraiment formidable, j’ai reçu beaucoup d’aide pour que le grill rouvre rapidement. Grâce à tout ça, j’ai pu rouvrir vers la fin août, avec seulement cinq semaines de fermeture, ce qui est vraiment bien vu l’ampleur des dégâts chez certaines victimes."

Pour cette reconstruction, Michel a aussi eu la chance d’avoir eu une réaction rapide et sans difficulté de la part des assurances. "Je n’ai pas eu à me plaindre, tout s’est bien passé. Ce qui m’a pris le plus de temps, en fait, c’est de refaire ma terrasse. Il a fallu trouver un entrepreneur mais avec les congés et les autres dégâts, cela n’a pas été facile, mais j’ai fini par trouver et tout est rentré dans l’ordre. Depuis, je n’ai plus eu aucun souci et tout roule."

Bâtiment à vendre

Les plus perspicaces auront par contre peut-être remarqué que le bâtiment est en vente. Michel Kauffman explique. "C ’est juste le bâtiment qui est en vente, je ne suis pas propriétaire. J’ai un bail commercial jusqu’en 2026 donc pas d’inquiétude."