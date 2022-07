"On a dû gérer l’angoisse des clients car près de la moitié d’entre eux était à pied et voulait partir, ajoute Marie. Je leur disais qu’il valait mieux rester ici à l’abri et se réfugier à l’étage mais ils ont tous voulu partir alors qu’il y avait avec eux des enfants." Heureusement, tous les touristes ont pu gagner les hauteurs sans danger par leurs propres moyens et rassurer les tenanciers de l’hôtel.

Dans l’établissement, l’eau est montée jusqu’au seuil des fenêtres du rez-de-chaussée. "On venait de remettre tout en état depuis le rachat de l’hôtel en 2018, détaille le patron. Ici, dans le bar, le parquet flottait et, en dessous, le carrelage a été arraché.On a dû tout reconstruire et ce n’est pas encore tout à fait fini.On a replâtré près de 600m2de murs…"

Heureusement, le couple estime que les assurances ont bien fait leur travail même si cela a pris 6mois et même si l’assurance perte de revenus n’est pas intervenue, "car c’est une catastrophe naturelle".

L’eau est repartie après deux jours mais durant deux semaines, l’hôtel est resté sans eau et électricité. "Pendant deux mois, on a mangé au resto car c’était impossible de cuisiner ici, se souvient Christian. Dans la cave, toutes nos bouteilles de vin ont perdu leurs étiquettes de sorte qu’on ne peut pas le servir.On le boit pour nous sans savoir sur quoi on va tomber", rigole Christian.

"On a dû aussi gérer les annulations, explique Marie. Sans électricité et sans internet ce n’était pas évident.Surtout avec Booking qui exigeait qu’on leur envoie des photos comme preuve."

Au final, Christian et son épouse se montrent assez philosophes par rapport à ces inondations." Dans le malheur, c’est une belle expérience humaine, souligne Christian. Car la Commune et les bénévoles ont fait un travail formidable."