Inondations de juillet 2021: «L’équivalent d’un tiers des interventions d’une année habituelle»

Capitaine Fierens, on imagine que vous avez vécu, voici un anv, l’un des moments extrêmes de votre carrière de pompier.

J’ai connu pas mal d’inondations ponctuelles en 13 ans de carrière à la zone de Liège et désormais 7 années à la zone Hemeco. Mais, celles de juillet 2021, c’était quelque chose! De par la taille du secteur impacté, de la nécessité en moyens humains et matériels, du nombre d’interventions et de sauvetages aussi. En gros, ces inondations auront nécessité l’intervention de notre personnel plus de 1000 fois en quelques jours.Comparativement aux 2500 à 3000 interventions pompiers que la zone Hemeco effectue en moyenne sur une année, cela fait un tiers. Dans les détails, 796 personnes prises au piège par les eaux ont été sauvées, de même que 76 animaux dont deux ânes. On a aussi évacué 325 personnes avant qu’elles ne soient coincées. Aussi, 73 ont refusé de l’être. Enfin, on a comptabilisé 577 interventions pour du pompage essentiellement de caves, sans compter les travaux de nettoyage et évacuation de débris qui ont encore duré une semaine après l’accalmie.

Quand cela a-t-il débuté?

Les premiers appels nous sont arrivés le mardi 13 juillet en soirée pour des caves à vider et du tronçonnage à Villers-le-Bouillet, Modave, Clavier… Puis, à 4h du matin, cela a été l’effondrement d’une maison à Poulseur (Comblain-au-Pont) et l’évacuation de 141 enfants et de 30 accompagnants d’un camp scout à Hamoir avant qu’ils ne soient piégés. Les sauvetages de personnes piégées chez elles ont débuté le mercredi après-midi à Comblain-la-Tour et Ferrières. Et il y aura encore d’autres camps évacués dont des scouts coincés à l’étage de la Maison des Polonais à Comblain-la-Tour ou d’autres via des "Manitous" à Bomal, ainsi que la maison de repos Le clos des roses à Poulseur et plusieurs campings de la région.

Quelles furent les plus marquantes?

Il y a notamment eu le sauvetage de deux personnes âgées dans le quartier des Pêcheurs à l’embouchure de l’Ourthe et de l’Amblève. Il a fallu poser une échelle à l’horizontale entre deux maisons et démonter des tuiles pour atteindre le couple réfugié sur une table dans le grenier. J’étais très fier de nos équipes et des renforts qui nous sont venus de zones de secours de Geel, Waasland, Anvers, Dendermonde et de Hollande avec des plongeurs et des bateaux à moteur assez puissants pour affronter le courant.

Avec la difficulté d’être eux-mêmes exposés au danger. Comment gérez-vous cet aspect?

Cela a toujours été des engagements mesurés en fonction des conditions sur place et de l’expertise de chacun. C’était au pilote d’un bateau de décider de s’engager sur les flots ou pas par exemple. Il a aussi fallu mettre des priorités dans les interventions et organiser des roulements entre les équipes avec des périodes de repos vu la durée de la crise. Malheureusement, les sauvetages se terminaient à peine sur l’Ourthe, que la Mehaigne connaissait sa crue le vendredi soir et débordait à Wanze.

Un an après, à matériel et ressources humaines disponibles inchangés, pensez-vous gérer plus facilement les événements si le phénomène devait se reproduire?

L’expérience des inondations de l’été 2021 serait forcément un atout. Le fait d’avoir vécu les choses, de mieux connaître certains paramètres, permet d’avoir certains réflexes. On a aussi pris le temps de débriefer en interne ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré.

Justement, quelles leçons en avez-vous tirées?

Il y a toujours des améliorations à apporter au niveau du matériel notamment. Maintenant, la zone a depuis décidé d’investir dans des pompes et des groupes électrogènes supplémentaires. Avec les renforts qui nous sont venus de zones de secours flamandes, on a aussi pu constater que les tenues de leurs sauveteurs "eaux-vives" étaient mieux adaptées que les nôtres. Il y a par ailleurs des évolutions en vue au niveau du know-how en cas d’inondation puisque nos plongeurs vont bientôt suivre une formation à la lecture des courants dans le cadre de leur permis bateau.

Ces derniers ont forcément eu un rôle clé lors de ces inondations qui ont quelque part démontré, s’il le fallait encore, leur utile présence au sein de la zone Hemeco.

Oui, d’autant que sur notre cadre de 13 plongeurs, 8 sont brevetés pour du sauvetage en eau vive. Et cela a été bien utile même si on peut encore améliorer leurs équipements et terminer de former les autres.