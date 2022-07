Gérer l’urgence et l’après

Durant 6jours, le restaurant a servi des repas chauds confectionnés grâce aux nombreux dons. "On a travaillé 14heures par jour.On avait aussi des équipes qui allaient porter à manger directement chez les gens qui préféraient ne pas quitter leur maison."

Après cette première semaine passée dans l’urgence, l’aide ne s’est pas tarie, loin s’en faut.Anne-Cécile Colin a aussi géré efficacement l’après en accueillant et coordonnant les bénévoles, venus parfois de très loin.

Un an plus tard, la conseillère communale retient ce formidable élan de solidarité qui a régné sur le village. "Même les gens sinistrés étaient exemplaires.Ils étaient forts et nous disaient merci sans arrêt.Pourtant, c’était le minimum qu’on pouvait faire pour eux… "