Journée de lancement pour le parcours Star Wars

Pour "lancer" le nouveau jeu, une journée spéciale d’ouverture est organisée ce samedi 10 juillet. "On a réussi à décrocher deux groupes de cosplayers Star Wars: The 501st Legion, le groupe officiel en Belgique et Dark Troopers Squad. Ils animeront des ateliers et jeux", explique Rahil Hamdi de l’office de tourisme. Des départs sont organisés toutes les 10 minutes de 10h à 15h et il est préférable de réserver ( www.weezevent.com ). " On a déjà une centaine d’inscrits. Mais on peut aussi venir sur place au dernier moment." Au programme: parcours, animations live, jeux supplémentaires, une quinzaine de cosplayers… Le prix est de 6 €/personne mais la journée est gratuite pour les moins de 6 ans.

Le reste de l’été, le départ est libre durant les heures d’ouverture de l’office de tourisme (de 9h à 16h sept jours sur sept) pour un prix de 3 €par groupe. " Il suffit de venir retirer le questionnaire et on offre déjà une première récompense. À la fin du parcours, les participants peuvent déposer leur bulletin et un tirage au sort sera réalisé plusieurs fois pendant l’été avec à la clé des bons cadeaux, des bons restaurants, des goodies…"

Concrètement, il s’agit d’un parcours de 7 km (attention, non accessible aux PMR) sur lequel ont été disposés des décors et énigmes relatifs à l’univers de StarWars. "Il y a sept étapes sur le parcours", précise Rahil Hamdi. Tous les décors ont été réalisés grandeur nature par les ouvriers de l’office de tourisme. "Ils les ont fabriqués à base de matériaux recyclés. Un travail impressionnant. Il y a des personnages du film, un combat Jedi, maître Yoda, un vaisseau ou encore des robots et des décors."

Cette troisième édition risque bien de cartonner comme les deux prédécentes, qui avaient attiré pas moins de 3000 visiteurs sur l’été.

086/38 94 43 (sauf le mardi et vendredi).