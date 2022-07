Ourthe-Amblève: des bracelets-vélo pour les points-noeuds

1. Des bracelets-vélos pour le réseau points-noeuds

La Maison du tourisme vient d’éditer six bracelets-balades consacrés au réseau points-nœuds en Ourthe-Vesdre-Amblève. "On s’est inspirés du projet lancé par la Maison de tourisme du pays de Herve. Et il a du succès. Nous avons imprimé 1000 bracelets de chaque et nous prévoyons déjà d’en recommander vu le succès rencontré depuis le week-end dernier." , indique Karl Maréchal. Le réseau points-noeuds est un système de fléchage d’itinéraires cyclables sur base de panneaux munis de chiffres, qui se développe depuis quelques années en province de Liège et qui prend de l’ampleur. Ces bracelets-balades gratuits sont à accrocher au vélo, au guidon, à portée de main. Ils sont au nombre de 6, affichent des couleurs différentes et reprennent les itinéraires détaillés et les numéros points-noeuds à suivre. On peut ainsi parcourir la petite boucle de l’Ourthe à Esneux (18 km), les paysages de Banneux (24 km), la route de la pierre à Sprimont (27 km), la route entre Néblon et Condroz au départ de Hamoir (35 km), la côte mythique de la Redoute à Aywaille (36 km), la vallée de l’Ourthe entre les gares de Hamoir et Liège (42 km) avec possibilité de combiner train et vélo, " Comme les points nœuds viennent d’arriver sur Ferrières, on prévoit trois autres parcours sur la commune et alentours. Ils vont arriver bientôt." Le verso des bracelets permet aussi aux utilisateurs de noter eux-mêmes leurs propres itinéraires, préalablement préparés sur www.liegetourisme.be/parcours-pointsnoeuds via le planificateur Fietsnet. On trouve ces six bracelets à la Maison du tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève (rue de Louveigné à Remouchamps), et dans les offices du tourisme du territoire. Et pour ceux qui viennent de plus loin, il est possible de télécharger sur https://ovatourisme.be/bracelet-points-noeuds/

2. De nouveaux points-noeuds à Ferrières et Hamoir

Le réseau vélotourisme points-nœuds (développé depuis plusieurs années par la Province de Liège) étend ses balises aux quatre coins du territoire. L’axe Liège-Durbuy du RAVeL de l’Ourthe (Tilff, Esneux, Poulseur, Comblain-au-Pont, Comblain-la-Tour et Hamoir) ainsi que ses connexions vers Aywaille-Sprimont-Banneux ou vers le Condroz (Ouffet-Clavier-Modave à l’ouest) sont déjà opérationnels, soit 270 km de voies lentes praticables. Depuis quelques semaines, de nouvelles connexions ont été ajoutées à Ferrières et Hamoir. En effet, du côté de Ferrières, de nouvelles balises points-nœuds ont été placées, principalement du côté de la place de Chablis à Ferrières, à Vieuxville, à Xhoris et à Bernardfagne… "Elles empruntent l’itinéraire de la Transferrusienne, suivant l’ancienne ligne de tram 579 qui reliait jadis Comblain à Manhay. Ce vicinal avait vu le jour vers 1910 avant de cesser ses activités dans les années 50", précise la Maison du tourisme qui met en avant cet itinéraire bucolique passant à travers bois, champs et

villages. Ces nouveaux points-nœuds permettent aussi de nouvelles connexions avec le RAVeL de l’Ourthe via Filot et Hamoir ou avec le réseau points-nœuds Pays de Famenne en province de Luxembourg (via Izier/Durbuy). Au vu de ces nouveautés, une carte réactualisée du réseau points-noeuds en Ourthe-Amblève, sera éditée.

3. Deux VTT Trail Centers à Aywaille, Anthisnes-Esneux

Vallonnée, boisée, la région d’Ourthe-Amblève est aussi une terre de jeu pour les vététistes. Hors routes et tarmac, on dénombre 750 km de chemins rien que pour les VTT. La région vient de se doter de deux "Trail Centers VTT", inaugurés récemment, un à Aywaille (avec 11 spéciales) et un à Esneux/Anthisnes (avec 10 spéciales). "Ces nouveaux parcours permanents sont une vraie révolution pour le monde du VTT en Wallonie car il s’agit d’une réforme en profondeur du balisage VTT, en collaboration avec tous les acteurs de terrain" , se réjouit la Maison du tourisme. À noter qu’un Trail Center VTT verra bientôt le jour à Chaudfontaine et qu’à Trooz, de nouveaux parcours XC (crosscountry/rando) sont en préparation.

4. Des fatbikes à Anthisnes

C’est une exclusivité à Anthisnes. On vous en a déjà parlé dans nos colonnes. Il est désormais possible de louer des fatbikes électriques en famille ou entre amis, dès 16 ans à L’Avouerie d’Anthisnes. Ces vélos à gros pneus et large banquette font fureur avec leur look moto-retro. On peut les louer à la demi-journée ou à la journée et partir sur les jolies routes de campagne en suivant un itinéraire proposé ou via l’application ludique Wonders avec en prime, pour celui qui veut, un sac à dos pique-nique de produits locaux. https://www.avouerie.be/copie-de-fatbikes .