Nouveau coup dur pour les finances à Hamoir

Cette nouvelle dégradation de l’état des finances, qui n’étaient déjà pas à la fête, est bien entendu due à la crise actuelle. "En 2022, on devra indexer quatre fois les salaires du personnel communal. Rien qu’à ce niveau-là, on perd 80000 €."

Et comme pour tout le monde, les dépenses liées à l’énergie ont explosé. "On va devoir passer à la caisse. On a déjà quasiment épuisé les enveloppes “mazout” pour les bâtiments communaux. On va devoir doubler ces enveloppes." Toutes ces dépenses liées à l’énergie représentent 200000 €.

Des montants alloués à d’autres postes ont aussi, dans une moindre mesure, étés revus à la hausse. 25000 € supplémentaires ont par exemple été octroyés à la Régie communale autonome.

La Commune peut néanmoins compter sur une légère augmentation de certaines recettes. "Le Fonds des Communes augmente de 20000 € et le précompte immobilier de 15000 €."

Il faudra limiter les dépenses

L’un ou l’autre changement intervient également au niveau du budget extraordinaire. Le budget alloué à la réalisation du plan de secteur a par exemple été augmenté. "Nous avons dû réaliser une étude complémentaire. Le montant passe donc de 35000 € à 60000 €." L’échevin des Finances en profite pour émettre une remarque par rapport à l’extraordinaire . "Vu la situation actuelle, il est clair qu’on ne pourra pas réaliser tous les projets."

Mais comment faire pour se sortir de cette situation? "Nos recettes se limitent aux taxes générales et communales. On va donc devoir regarder du côté des dépenses." Les frais de personnel représentent 40% du budget, la Commune devra donc inévitablement se pencher dessus. "Un questionnement stratégique va se poser. On devra envisager de limiter les remplacements lors de départs à la retraite." Et d’autres questions se poseront encore. "Est-ce qu’on a toujours les moyens de faire fonctionner un office du tourisme?" Mais une chose est sûre: "Il n’y aura pas de décision simple."