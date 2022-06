Les premiers matches officiels prévus ce week-end sur les trois nouveaux terrains à Hamoir

Jeu, set et match! Cette fois, les réparations sont terminées au Tennis Club de Hamoir. Près d’un an après avoir été détruits par les inondations, les terrains 3, 4 et 5 sont à nouveau opérationnels. Le club qui compte quelque 180membres peut donc à nouveau compter sur ses cinq courts puisque les terrains 1 et 2 avaient été épargnés par les eaux l’été dernier.