L’art contemporain inonde l’église de Xhignesse (en images)

Chaque année, l’église Saint-Pierre de Xhignesse sert de décor à une expo d’art contemporain. L’édition 2022 a débuté ce week-end sur le thème « Terre promise ». Neuf artistes venus de tous horizons exposent leurs œuvres dans ce cadre prestigieux, l’église romane du XIe siècle, classée patrimoine exceptionnel de Wallonie. Guy Malevez, président de l’ASBL Lieux-Communs qui organise l’événement, explique le concept. « Depuis 2019, nous organisons des expositions dans cette église. Nous aimons bien créer un lien entre l’histoire, l’art contemporain et le patrimoine. Nous avons à cœur de revaloriser des patrimoines parfois oubliés et de faire découvrir l’art contemporain à des promeneurs, touristes qui ne sont pas habitués à ce type d’expositions. Beaucoup d’œuvres présentes ont été créées par les artistes en s’inspirant directement de l’église et du hameau de Xhignesse. Nous aimons aussi favoriser le mélange des genres: céramiques, peintures, dessins, installations, pour refléter la diversité présente antérieurement dans les églises . »