Un accord de principe avait été voté au mois de février afin de placer le centre de Hamoir en zone30. Suite à cela, des rencontres ont eu lieu avec le responsable des routes régionales ainsi que le SPW Infrastructures pour concrétiser l’idée, a rapporté l’échevine en charge de la Mobilité, Marie-Noëlle Minguet (ICOM), et les plans ont été revus.

Cinq entrées de zones au niveau de Hamoir vont ainsi définir tout un périmètre dans lequel les automobilistes devront rouler à maximum 30km/h: quatre entrées de zones en voirie régionale et une en voirie communale ont été identifiées. La première se situera devant l’usine Belourthe, la deuxième sur le boulevard Pieret, la troisième rue du Néblon, la quatrième un peu plus haut que la maison communale rue de Tohogne (en amont de la rue de la Crète, où la Commune espère pouvoir poser un feu intelligent) et la dernière rue des Combattants, en venant de Filot, avant la rue du chemin d’Aywaille.

Ces entrées de zones seront matérialisées par des effets de porte avec des bandes striées, principalement réalisées par le SPW, sur les quatre voiries régionales, et du marquage et de la signalisation seront placés au niveau des voiries englobées dans le centre. La rue du Pont va elle aussi passer en zone30. Au total, ce sont plus d’une dizaine de rues qui sont concernées, dont certaines qui étaient déjà en zone30.

"Le but est de sensiblement apaiser le trafic et de diminuer la gravité des accidents liés à la vitesse , a encore précisé l’échevine. Et la barre des 30 est déterminante pour accueillir une mixité vélo-voiture-piéton. Quant aux délais, on dépendra du SPW mais il ne s’agit pas de gros aménagements, on peut s’attendre à ce que tout soit fini dans quelques mois."

Le point a été adopté à l’unanimité.