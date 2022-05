Le potager collectif du parc Biron a bien démarré

Aujourd’hui, le potager collectif est bel et bien lancé. L’espace dédié au projet, au cœur du parc Biron, fait dix mètres sur quinze et a été partagé en plusieurs parcelles. "En quatre parcelles exactement , explique l’échevine Amélie Sauvage. Chaque parcelle est prise en charge par plusieurs personnes. De deux à cinq personnes qui travaillent ensemble." Le vendredi, de 10h à12h, est le jour fixe pour se retrouver sur place. Ce jour est immuable "sauf si la météo est vraiment exécrable" , ajoute l’échevine hamoirienne. Et les Hamoiriens qui travaillent en semaine? Ils fixent alors un autre rendez-vous de semaine en semaine, en fonction des horaires et des agendas de chacun. À eux le soin de cultiver sur la parcelle qui leur est dévolue les légumes en maraîchage bio. "Une personne du village leur donne ses conseils. L’idée, c’est d’apprendre et d’avancer pas à pas."

Ce potager collectif qu’a voulu Hamoir poursuit plusieurs objectifs. Tout en développant un principe de convivialité, il vise aussi à créer un endroit où se rencontrer, "propice à l’échange, à la discussion" . Clairement, autant la Commune que le groupe Hamoir en transition ont envie de permettre aux participants d’apprendre à jardinier mais aussi "de transmettre leurs connaissances" , poursuit Amélie Sauvage.

Depuis, un petit groupe s’est constitué et le potager est sorti de sa somnolence hivernale. Les premiers repiquages ont été faits et là, les jardiniers en herbe attendent de pouvoir récolter les premiers légumes. Légumes qu’ils pourront reprendre chez eux, naturellement. Si le projet est déjà en route, il est toujours possible de le rejoindre. "Les gens intéressés peuvent intégrer le projet." En contactant Louise, à la Teignouse (04/3844460), mais aussi le conseiller communal Pierre Silvestre ou encore l’échevine Amélie Sauvage (0476/390761). Car plus les Hamoiriens seront nombreux à rejoindre le potager collectif, plus les objectifs de ce projet seront rencontrés.