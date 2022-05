Lâcher de canards en plastique dans l’Ourthe: une course pas comme les autres

L’initiative paraît farfelue mais elle séduit. "Ma femme était directrice de l’école et avait lancé l’idée il y a plus de 20 ans. Aujourd’hui encore, elle attire. Je prends chaque année des billets de tombola mais je ne gagne jamais, regrette Patrick Lecerf, le bourgmestre de Hamoir en souriant. C’est aujourd’hui l’occasion de se retrouver de façon ludique et pour l’école, c’est une belle manière de récolter des fonds pour financer des activités." Si l’école avait prévu des jeux, des châteaux gonflables, un stand de barbe à papa et de nombreuses activités pour amuser les plus petits, l’activité tant attendue c’est bien la course de figurines en plastique. "Quand est-ce qu’on les lance les canards?" , demande une écolière à sa maman. "Je ne sais pas, va demander à ton institutrice." L’excitation se fait sentir du côté des plus jeunes mais des plus grands également. L’idée originale a de quoi faire ressortir l’âme d’enfant de chaque adulte. "On m’annonce que les canards vont être enfin lâchés un peu plus loin que le pont" , lance-t-on dans le micro. Et c’est une foule de jeunes têtes blondes qui court jusqu’au point de départ en engageant déjà les pronostics. Les canards sont lancés et entament leur course folle sur quelques centaines de mètres. Le bleu passe devant le rose, suivi de près par le jaune, le suspense est insoutenable. "Oh! regarde, le bleu là-bas, il est en train de coincer les autres" , rigole un des enfants.

Entre bouchons, chutes et embardées fulgurantes, chacun se laisse prendre au jeu. Certains jeunes ont carrément mouillé le maillot pour aider les canards jetés à prendre la bonne direction. On n’est pas tout à fait au Tour de France mais l’engouement est le même… si on remplace les coureurs par les figurines. À charge pour les plus rapides d’entre eux de faire gagner un lot aux participants de la tombola. Voilà déjà les premières arrivées réceptionnées à l’éprouvette. Verdict? Le numéro 571 remporte un chèque de 250 € et le 928 le rejoint à la deuxième place du podium.