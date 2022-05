Près de 5000 batraciens sauvés et une nouvelle mare

Chaque année, une vingtaine de bénévoles, coordonnés par Corinne Marquet et Marie-France Gillet, se rendent sur le terrain, de fin février à début avril, période de reproduction, pour aider les crapauds et grenouilles à traverser la route et rejoindre la mare de leur naissance afin de s’y reproduire à leur tour. Quatre zones sensibles ont été listées: route de Xhoris, route de Xhignesse, Lassus et Filot. "Ces routes sont entre une mare et des bois, trajets propices au passage des batraciens. Chacun est responsable d’une zone de sauvetage et est chargé, en plus, de faire un recensement. Ils les comptent par espèce: crapauds, grenouilles, tritons et salamandres, si bien qu’on peut ainsi tenir des statistiques." Ainsi, cette année, 4646 spécimens ont été aidés dans leur traversée. "C’est un chiffre fort proche de celui de l’année dernière, commente l’échevine. Je félicite la ténacité et l’endurance des bénévoles."

Des bénévoles qui ont donc pu découvrir le nouvel aménagement en faveur de la biodiversité: la mare didactique route de Xhignesse, un projet mené lui aussi dans le cadre du PCDN. La mare a été creusée en mars et s’est déjà remplie d’eau, naturellement. Des caillebotis permettent d’observer la vie dans l’eau. "Cet endroit va devenir une nouvelle zone à surveiller pour l’opération des batraciens car elle est proche d’une route et elle est déjà pas mal colonisée", indique Amélie Sauvage. Les bénévoles y ont en effet observé des œufs de têtards et… des canards. Si la mare en tant que telle est terminée, les abords doivent encore être aménagés avec des abris pour la faune et la flore, des panneaux didactiques et des haies.