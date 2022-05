Les Baladins du miroir à Comblain-la-Tour!

La troupe va débarquer à Hamoir, non pas avec son chapiteau et son important déploiement habituel mais avec une pièce de théâtre plus petit format, plus intimiste. Lettres à Élise sera présentée ce 4 juin à la salle Talier de Comblain-la-Tour. "Ce n’est pas tous les jours qu’on peut accueillir en milieu rural une troupe d’une telle renommée et une pièce de cette qualité", indique l’échevine de la Culture, Amélie Sauvage.

Cette pièce s’inscrit dans le cadre des activités de l’Office du tourisme et plus spécifiquement de sa section culturelle "Cultur’Ha". Ce jeune comité a la volonté tête d’élargir la programmation culturelle au niveau communal: salon du livre, parcours d’artistes, spectacles de théâtre, concerts… "Les premières éditions des événements ont toutes connu un beau succès!"

Le spectacle Lettres à Élise , écrit par Jean-François Viot, offre un témoignage bouleversant sur la Grande Guerre et propose, loin des hommages officiels et des grands faits de l’Histoire, un drame familial intime et touchant. Elle évoque la correspondance de guerre entre Jean Martin, instituteur d’un petit village auvergnat mobilisé au combat, et Élise, son épouse, tous deux séparés par la guerre en 1914. À travers leurs courriers se raconte leur histoire, le comique et le tragique des années de guerre, de l’amour à la révolte, de la tendresse au désespoir. Ce spectacle est basé sur des correspondances réelles et raconte la guerre à travers les écrits des personnes qui en ont été les témoins et les victimes. Il révèle également de nombreuses images d’archive. "La pièce balance entre comique, tragique, révolte, tendresse et désespoir. Une petite perle , assure l’échevine, qui, en plus, est abordable pour les plus jeunes, dès 8 ans".

Samedi 4 juin à 20h à la salle Talier de Comblain-la-Tour. Prévente: 14 €. Sur place: 16 €. 086/38 94 43.