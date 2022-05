Les canards reviennent sur l’Ourthe

Ce samedi, donc, près de 1000 canards seront mis à l’eau, dans l’Ourthe, quai du Batty. "C’est une nouveauté: on ne part plus du tennis, impraticable suite aux inondations. On retourne à l’endroit historique de la fête, quai du Batty. C’est plus central, plus visible, avec un beau cadre. On verra si on poursuit là-bas." Dès 13h30, la fête de l’école se déploiera sur place: stands de jeux pour les enfants, bar, restauration, barbe à papa, bar à chiques… "Notre fancy-fair est ouverte à toute l’école mais aussi aux gens du village." Le clou de la journée reste le lâcher de canards en plastique, vers 16h30 au niveau du pont, et la course qui s’ensuit jusqu’au café Le Clapotis. "Chaque canard équivaut à un billet de tombola vendu par les élèves. Les dix premiers arrivés seront récompensés par des lots", explique la directrice. Et non des moindres puisque le premier prix est une somme de 250 €. Environ 700 canards ont été parrainés mais il est encore possible d’en acheter le jour même (2,5€). Les bénéfices servent à financer les projets de l’école: achat de matériel, travaux, excursions…