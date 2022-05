Deux balades à vélo étaient organisées avec l’ASBL Chemin du rail et visaient à faire découvrir la région par le biais de ses anciennes voies de chemin de fer. Une balade patrimoine était prévue, dès 12ans, ainsi que cinq balades nature. Sur la place Del Cour, point de rencontre, la Teignouse tenait un stand de décoration de galets voyageurs. Un food truck était également présent pour régaler les papilles.

Si l’ODT a l’habitude d’organiser des balades thématiques une fois par mois, il s’agissait ici de varier les plaisirs en les rassemblant sur une même journée et créer l’effervescence. En vain. "On est un peu déçus mais c’était un essai. Est-ce la date qui ne va pas? Est-ce parce qu’il y avait d’autres événements ce week-end?" , soumet Rahil, coordinatrice de l’Office de tourisme local.

Les balades thématiques, ça marche

La balade "plantes comestibles" est celle qui a récolté le plus franc succès. Une quinzaine de personnes ont suivi le guide Vincent Louette, naturaliste passionné de plantes, sur les hauteurs de Coïsse. "Le but est d’inciter les gens à regarder dans leur jardin. Ce que je montre, ce sont des plantes communes" , affirme-t-il.

En chemin, il reconnaît notamment le podagraire, céleri sauvage jadis utilisé pour soigner la goutte. Il y a aussi le plantin, qu’il déniche tout près du point de rencontre. Il nous invite à cueillir la fleur en gardant 5millimètres de tige. Puis, à la croquer. "La fleur a un goût de champignon. Montrer ça aux enfants ça marche très bien."

Geneviève et Gert, originaires de l’Ardenne, sont venus participer à cette balade ludique, avec surtout l’envie d’apprendre et de découvrir de nouvelles espèces. Plus loin, Céline, de Comblain-la-Tour, habituée des balades à thème de l’ODT, la fera seule cette fois-ci. « Mes filles de 7 et 11ans sont à l’animation conte, puis, elles feront la balade “Empreintes” pour partir à la découverte des traces d’animaux. Chacune fait son activité » , témoigne-t-elle. Bien que ce premier Festival des balades a régalé les adeptes, avouons qu’il aurait mérité plus d’engouement. Rendez-vous l’année prochaine.