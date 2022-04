La Commune de Hamoir est en difficulté financière

Sur les chiffres arrêtés à 2020, la Commune accuse en effet un différentiel entre les dépenses et les recettes, insuffisantes, de 2,5%, ce qui est colossal. "L’illustration au résultat global est ce que l’on craignait , a ajouté l’échevin. Sur les 154000 € de résultat global, la Commune doit en effet retirer de 65000 € à 70000 € de cotisation de responsabilisation, on paie deux années de cotisation de responsabilisation et puis on sera à zéro".

Sous les 3800 habitants

Cela signifie aussi que la pour la première fois depuis 10 ans, Hamoir se situera sous les 100000 € de bas de laine. Par ailleurs, l’explosion des coûts de l’énergie aura un impact sur le budget de plusieurs dizaines de milliers d’euros. À cela s’ajoute une diminution de la population, un facteur inquiétant, puisque Hamoir est redescendue sous les 3800 habitants, ce qui a un impact sur les recettes de l’IPP et sur l’économie locale. " D’où cette politique proactive en termes de logement", a encore justifié Michel Legros.

Et de conclure: "On aura dans le futur des décisions lourdes à prendre par rapport à notre personnel, bridé dans les services que l’on développe à l’administration ou on devra laisser certains investissements de côté. La situation n’est rose pour personne, on est tous engagé dans une trajectoire négative" .