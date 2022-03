Hamoir: le plan de secteur intègre désormais les risques d’inondations

Ce lundi, lors du conseil communal de Hamoir, a été votée à l’unanimité la proposition de désignation d’un auteur de projet pour la révision du plan de secteur. Le bourgmestre, Patrick Lecerf, l’annonce d’emblée:"Ce dossier est fondamental pour la législature. C’est un défi car la procédure est compliquée. Le plan de secteur a été réalisé à une époque où on parlait très peu d’inondations. Nous devons, pour le réviser, nous baser sur cette thématique. Dans notre plan, nous avons de nombreux hectares qui sont en zones inondables dangereuses. Là où il est déraisonnable de construire. Nous avons des zones à bâtir, des zones de loisir et des zones d’aménagement communal concerté. Les plus évidentes ont été répertoriées et concernent 15 hectares. L’enjeu est considérable pour Hamoir, quand on sait que dans notre commune, faute de terrains, nous ne construisons plus assez. Les naissances ne sont pas assez nombreuses. Nous avons un vieillissement de la population et une école a dû être fermée. Tout cela est lié."